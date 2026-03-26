Nel Fantacampionato Gazzetta, tre portieri si sono distinti per la media voto più alta finora. Questi numeri riflettono le performance individuali registrate nelle partite disputate fino a questo momento. La classifica si basa sui voti attribuiti dai giudici alle prestazioni dei portieri durante le varie sfide stagionali. Di seguito vengono presentati i dettagli di queste prime tre posizioni.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Le sorti di molti fantallenatori passeranno proprio da queste ultime sfide e soprattutto dai portieri. Scopriamo quali sono i tre estremi difensori con la media voto più alta dopo trenta giornate, quindi senza contare i bonus o i malus ottenuti. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 presenze a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per media voto finora

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