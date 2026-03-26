Statistiche Fantacampionato | i 3 portieri migliori per media voto finora
Nel Fantacampionato Gazzetta, tre portieri si sono distinti per la media voto più alta finora. Questi numeri riflettono le performance individuali registrate nelle partite disputate fino a questo momento. La classifica si basa sui voti attribuiti dai giudici alle prestazioni dei portieri durante le varie sfide stagionali. Di seguito vengono presentati i dettagli di queste prime tre posizioni.
Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Le sorti di molti fantallenatori passeranno proprio da queste ultime sfide e soprattutto dai portieri. Scopriamo quali sono i tre estremi difensori con la media voto più alta dopo trenta giornate, quindi senza contare i bonus o i malus ottenuti. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 presenze a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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