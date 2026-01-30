I migliori attaccanti per media voto | Lautaro e Yildiz certezze Leao

Dopo ventidue giornate di Serie A, Lautaro Martinez e Yilmaz sono i nomi che spiccano nella classifica dei migliori attaccanti per media voto. Leao si conferma tra le certezze, ma ci sono anche sorprese e conferme tra i bomber che stanno facendo la differenza in campionato.

Tempo di bilanci in Serie A dopo ventidue giornate. Nell'ultima puntata di OnlyFanta - Tutti Teorici (guarda l'episodio completo), abbiamo stilato la classifica dei migliori attaccanti del nostro campionato per media voto. Chi tra questi è nella vostra rosa del Fanta?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I migliori attaccanti per media voto: Lautaro e Yildiz certezze, Leao... Approfondimenti su Lautaro Yildiz Di Canio esalta Lautaro: «Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa?» I migliori centrocampisti per media voto: due milanisti meglio di Nico Paz Quest’anno i centrocampisti sono più decisivi che mai. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Tutti i TITOLARI squadra per squadra e CHI PRENDERE al Fantacalcio Ultime notizie su Lautaro Yildiz Argomenti discussi: Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Guida alle migliori impostazioni di EA FC 26; Hockey su ghiaccio: i convocati dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Torneo maschile; Consigli Fantacalcio 23ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare. Inter, Chivu incorona Thuram: Ha tutto per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondoMister Cristan Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Arsenal, ha speso belle parole per il suo attaccante Marcus. tuttomercatoweb.com Serie B, i migliori attaccanti dopo la 21ª giornata: dietro Ghedjemis il vuotoLa 21ª giornata del campionato di Serie B va in archivio con risultati importanti. Come i successi di Frosinone, Venezia e Monza, ovvero le prime. tuttomercatoweb.com Eccoli qua lautaro e pio i migliori attaccanti della serie a - facebook.com facebook Da #Lautaro a #Hojlund e Ferguson: quanto valgono i migliori attaccanti della Serie A. Tutte le cifre x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.