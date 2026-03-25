Statistiche Fantacampionato | i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui

Dopo la conclusione della 30ª giornata di Serie A, sono stati analizzati i dati relativi ai tecnici di alcune squadre. Sono stati individuati gli allenatori che hanno ottenuto le migliori valutazioni in termini di media punti fantacalcio, considerando bonus e malus accumulati durante questa fase del campionato. La classifica si basa esclusivamente su le performance dei tecnici nelle partite giocate fino a questo momento.

Fondamentale per regalare ai fantallenatori un extra sul punteggio finale, la scelta del giusto tecnico fa tutta la differenza al Fantacampionato. Nel fantasy game targato La Gazzetta dello Sport, infatti, il punteggio dell'allenatore si basa esclusivamente su importanti bonus e pesanti malus. Tra questi: +3 punti per la vittoria della squadra allenata, +1 per il pareggio, +1 punto per ogni marcatore subentrato dalla panchina a gara in corso e + 0,5 punti per ogni giocatore subentrato che realizza uno o più assist. Dopo aver analizzato i peggiori allenatori del Fantacampionato, ecco - tra gli allenatori con almeno quindici panchine all'attivo - i tre tecnici con fantamedia più alta fin qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui Articoli correlati Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 21ª giornata di Serie A si è conclusa con la pesante vittoria del Como per 3-0 sul campo della Lazio. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona. Contenuti utili per approfondire Statistiche Fantacampionato Temi più discussi: Lo sapevi che? Tre pillole statistiche che possono svoltarti la 30a giornata; Como-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Voti fantacalcio Bologna Lazio 30^ giornata Serie A: Top e Flop. Statistiche fantacampionato: i cinque difensori con più bonus tra gol e assistIn ogni fantaformazione che si rispetti c'è bisogno dell'apporto di ogni reparto per raccogliere più bonus possibili. La scelta dei difensori è sempre strategica, sia in chiave modificatore sia per la ... gazzetta.it Statistiche Fantacampionato: i quattro migliori portieri per media voto fin quiIl campionato si prepara a tornare dopo gli impegni delle nazionali e la dodicesima giornata si aprirà sabato 22 novembre alle ore 15 con la sfida tra Cagliari e Genoa. Dopo undici giornate di Serie A ... gazzetta.it 5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook