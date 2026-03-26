Dall’inizio di febbraio, gli aeroporti negli Stati Uniti si trovano in difficoltà a causa della mancanza di migliaia di agenti della Transportation Security Administration (TSA), incaricati della sicurezza nei trasporti. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla regolarità dei voli, portando alcune autorità a valutare l’ingresso dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) come possibile misura.

Gli aeroporti statunitensi stanno affrontando da febbraio una crisi legata all’assenza di migliaia di dipendenti della Transportation Security Administration (TSA), gli agenti che si occupano della sicurezza dei trasporti. L’intera situazione, già estremamente tesa a causa del mancato pagamento degli stipendi, non sembra essere in procinto di risoluzione. Pertanto il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler schierare l’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) per compensare la carenza di personale. Tuttavia, molti ritengono che la presenza dell’ICE non solo non possa compensare l’assenza della TSA, ma possa addirittura generare forti reazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, l’ICE arriva negli aeroporti: possibile soluzione o aumento dei rischi?

Articoli correlati

Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza...

Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte...

Una selezione di notizie su Stati Uniti

Temi più discussi: Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. Contrari i sindacati; Stati Uniti: da oggi gli agenti dell'Ice dispiegati negli aeroporti; Trump manda l’ICE negli aeroporti, ora guerra ai Democratici; Gli Stati Uniti dominano contro il Canada e conquistano il quinto oro consecutivo | Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it

L’ICE ha cominciato a controllare documenti negli aeroporti statunitensiIl governo statunitense ha mobilitato gli agenti dell’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), la principale e discussa agenzia anti immigrazione del governo, per fare i controlli negli aeroporti ... ilpost.it

Una lunga lista di tappe negli Stati Uniti, poi l’annuncio del Boss e della sua e-street Band: “Stiamo tornando in tour e porteremo la speranza al posto della paura, l’etica contro la corruzione dilagante, la pace, al posto della guerra”. @springsteen #radiocapitali - facebook.com facebook

Si sa ancora molto poco del piano che gli Stati Uniti hanno proposto all’Iran per la fine della guerra: l’Iran lo ha molto criticato, e ha continuato a negare che ci siano dei negoziati in corso. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. x.com