Pio e Amedeo tornano in televisione con un nuovo show su Canale 5, dopo aver ottenuto un grande successo con il film “Oi vita mia”. Tutti sono invitati a seguire le puntate, che includeranno numerosi ospiti. L’appuntamento segna il ritorno dei comici in prima serata, con un format che promette di coinvolgere il pubblico con momenti di intrattenimento e risate.

Il primo amore non si scorda mai. Dopo il grande successo al cinema col film “Oi vita mia”, Pio e Amedeo tornano in tv con uno show tutto loro. “Stanno tutti invitati” è il titolo scelto per il programma, il cui promo è stato diffuso in questi giorni sulle reti Mediaset, dopo essere stato già annunciato dall’AD di MFE. Ad ospitare lo show in televisione sarà ovviamente Canale 5, ma non esiste ancora una data ufficiale di messa in onda. Le registrazioni avverranno a breve: 24, 27 e 30 marzo presso la ChorusLife Arena di Bergamo, location che di recente ha già ospitato, sempre per la rete ammiraglia Mediaset, il ritorno di Paolo Bonolis con Taratata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Stanno tutti invitati, il nuovo show pieno di ospiti di Pio e Amedeo per Canale 5. Ecco chi ci sarà

