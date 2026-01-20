Stadio della Roma a Pietralata | una villa romana ferma i lavori

Lo stadio della Roma a Pietralata sta incontrando un ostacolo inatteso: un ritrovamento archeologico di epoca romana ha fermato temporaneamente i lavori. La scoperta di una villa romana, risalente a secoli passati, ha richiesto un approfondimento delle procedure di tutela. Questa situazione può influire sui tempi di realizzazione del progetto, evidenziando l’importanza di rispettare il patrimonio storico durante le opere di urbanizzazione.

Il sogno giallorosso di vedere il nuovo stadio a Pietralata rischia di incappare in un ostacolo. millenario. Resti di una villa romana, cunicoli e cisterne sono venuti alla luce nell’area scelta per il futuro impianto, e la Soprintendenza ai beni culturali ha alzato il cartello rosso: prima di iniziare qualsiasi lavoro, è necessario completare gli scavi e studiare il sito. Secondo un documento riportato dal Fatto Quotidiano, la Soprintendenza solleva quattro criticità principali: innanzitutto attende la comunicazione per la ripresa degli scavi, interrotti a giugno. Già nel 2024 erano state richieste modifiche per evitare “interferenze dirette” con il sito archeologico, mai adottate dal club.🔗 Leggi su Funweek.it

Nuovo stadio della Roma: consegnato il progetto di fattibilità a PietralataÈ stato consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passo importante nel processo di realizzazione.

