Stadio della Roma a Pietralata | il 5 marzo può essere il giorno del Sì definitivo

Il 5 marzo potrebbe essere il giorno decisivo per l’approvazione dello Stadio della Roma a Pietralata, dopo mesi di discussioni e verifiche. La causa è il piano di sviluppo che ora passa al vaglio finale delle autorità comunali. Nei documenti si evidenzia come i lavori potrebbero iniziare entro l’estate, portando circa 3.000 posti di lavoro temporanei. La decisione definitiva dipende dall’esito delle ultime riunioni e dalla volontà politica, che si attende si pronunci in breve tempo.

Il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata si avvia verso uno snodo burocratico cruciale. Dopo mesi di analisi tecniche, conferenze dei servizi e dibattiti pubblici, la macchina amministrativa di Roma Capitale sembra pronta a sbloccare l’impasse. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, il percorso istituzionale ha subito un’accelerazione significativa: l’obiettivo è portare la delibera per la conferma del pubblico interesse al voto dell’Assemblea Capitolina già nella seduta del 5 marzo 2026. #StadiodellaRoma probabile arrivo in aula per il voto di conferma del pubblico interesse già dal prossimo 5 marzo #ASRoma #stadio #Pietralata #Euro2032 pic.🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Stadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AS Roma - sito ufficiale; Stadio Roma, il 26 febbraio la delibera in Giunta: poi sei commissioni e ritorno in Aula; Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri: Il via ai lavori a inizio 2027; Stadio della Roma a Pietralata, al via l’incontro pubblico per discutere il progetto. Stadio della Roma, sì della giunta Gualtieri entro 15 giorni. Ecco la roadmapMezz’ora, minuto più, minuto meno. Tanto è durata in Campidoglio la riunione di maggioranza sullo stadio della Roma , un ... iltempo.it Stadio Roma: fissate le tappe per l'avvio dei lavoriIl progetto dello stadio a Pietralata prosegue nel suo iter. Attesa entro 15 giorni la delibera sul percorso amministrativo del progetto. L’obiettivo indicato è la posa della prima pietra all’inizio d ... rainews.it Caos politico a Ostia. Il parere dei romani sullo stadio Flaminio. ASCOLTA il podcast di oggi 20 febbraio ift.tt/Qn94CbB x.com RomaToday. . Cosa ne pensano gli abitanti del quartiere Flaminio del progetto del nuovo stadio della Lazio Ecco le voci del quartiere dopo la presentazione di martedì scorso E voi Cosa ne pensate - facebook.com facebook