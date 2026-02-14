Papà sta picchiando mamma Figlia chiama il 112 e salva la madre da un brutale pestaggio

Una ragazza di 16 anni ha chiamato il 112 quando ha visto il padre picchiare la madre. La scena si è svolta in una casa di Ancona e ha permesso di intervenire in tempo. L'uomo, di 51 anni, ha aggredito la donna di 44 anni, originaria del Marocco, con violenza. La telefonata ha evitato che la situazione peggiorasse, portando gli agenti sul luogo.

Il marito della donna è finito a processo. Il tribunale lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate

