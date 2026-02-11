Una mattinata di caos sulla Fi-Pi-Li. Un incidente ha costretto la chiusura della carreggiata in direzione mare, creando lunghe code e paralizzando il traffico. Molti automobilisti si sono trovati in difficoltà, con mezzi fermi e strade intasate sin dalle prime ore del giorno. La polizia sta gestendo la situazione, ma per ora si prevedono notevoli disagi.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Mattinata di fuoco per gli automobilisti in viaggio sulla Fi-Pi-Li. Traffico in tilt e lunghe code nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove un incidente ha provocato la chiusura della carreggiata in direzione mare. Le dinamiche dell’incidente. L’incidente è avvenuto al chilometro 7, nel tratto compreso tra Lastra a Signa e Ginestra fiorentina. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro le barriere antirumore e successivamente contro il cordolo centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattinata di caos in Fi-Pi-Li: chiusa in direzione mare per un incidente. Traffico paralizzato

