Corte d' Appello conferma squalifica di 13 mesi per presidente AIA

La Corte d'Appello ha confermato la squalifica di 13 mesi per il presidente dell'AIA, dopo un’indagine sulla condotta etica. La decisione deriva da comportamenti considerati non conformi alle regole, che hanno sollevato molte polemiche nel mondo del calcio. La sanzione si aggiunge a una serie di restrizioni che limitano il ruolo di leadership del dirigente. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla credibilità dell'organizzazione, portando a un controllo più severo sulle relazioni tra i vertici e gli organi di vigilanza.

Una decisione definitiva in ambito sportivo chiude un capitolo dedicato all'integrità e alla gestione delle relazioni tra le figure di vertice e gli organi tecnici delle categorie minori. L'esito riguarda un presidente di rilievo nell'associazione che coordina gli arbitri italiani e riflette l'impegno delle istituzioni a mantenere standard di trasparenza e correttezza nel calcio nazionale. La corte federale d'appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi, in carica come presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA). Il verdetto conferma la sanzione di tredici mesi già inflitta in primo grado, legata a condotte che hanno coinvolto pressioni rivolte ai vertici tecnici delle leghe di Serie C e Serie D.