Carriero c' è | la Salernitana sfida il Crotone con una novità a centrocampo

La Salernitana si prepara ad affrontare il Crotone con una novità a centrocampo rappresentata da Giuseppe Carriero, conosciuto come “la ruspa”. Il giocatore, che ha già indossato questa etichetta sotto la guida di Piero Braglia all’Avellino, è pronto a riprendersi il ruolo chiave e a contribuire alla manovra della squadra. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulla sua presenza in campo.

Il giocatore ex Trapani era stato la piacevole rivelazione dell'ultimo scorcio di gestione Raffaele, poi si era infortunato. Cosmi adesso lo schiera in coppia con Gyabuaa Giuseppe Carriero “la ruspa” è pronto a riprendersi il centrocampo della Salernitana. Il soprannome lo aveva coniato Piero Braglia, ai tempi dell'Avellino: come una ruspa, non solo dissoda il terreno ma trascina i compagni, dunque coinvolge. Il romanzo del suo rientro a centrocampo è una bella trama: proprio nel periodo più complicato per Capomaggio, che è pure squalificato, ecco Carriero rifiorire. Cosmi è pronto a schierarlo in coppia con Gyabuaa. In questo modo, recupera non solo la fisicità e i contrasti del giocatore di scuola atalantina, ma pure il cambio di passo e la velocità che Carriero ha nella transizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Salernitana, Carriero il rinforzo per il centrocampo: ufficiale anche un difensore

Salernitana: espulsi e rabbia, la sfida a Crotone è decisivaLa Salernitana ha ottenuto un risultato positivo contro il Latina, ma la vittoria è stata macchiata da gravi errori disciplinari.

Tutto quello che riguarda Carriero c'è la Salernitana sfida il...

Temi più discussi: Salernitana, stop a Capomaggio ma ritorna Carriero; Salernitana, una ruspa per il centrocampo: Cosmi abbraccia Carriero; Salernitana, mister Cosmi recupera Carriero; SALERNITANA: COSMI OLTRE LE ASSENZE –.

Carriero c'è: la Salernitana sfida il Crotone con una novità a centrocampoIl giocatore ex Trapani era stato la piacevole rivelazione dell'ultimo scorcio di gestione Raffaele, poi si era infortunato. Cosmi adesso lo schiera in coppia con Gyabuaa ... salernotoday.it

Salernitana, stop a Capomaggio ma ritorna CarrieroIl giudice sportivo ha comunicato alla Salernitana la migliore delle notizie peggiori: il centrocampista Capomaggio e il difensore Golemic se la sono cavata con una giornata ... ilmattino.it

Salernitana verso Crotone, Cosmi studia le mosse: dubbi su Villa e Carriero - facebook.com facebook