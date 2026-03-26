Sprint di Caserta sulla digitalizzazione rete ultraveloce in 62 comuni
Open Fiber sta completando i lavori nel Casertano per estendere la rete ultraveloce in 62 comuni, grazie al Piano Italia a 1 Giga finanziato dal Pnrr. L’intervento mira a portare connessioni a banda ultralarga in aree meno servite, contribuendo a migliorare la copertura digitale nella regione. La fase finale delle opere si sta concludendo in queste località, rendendo possibile l’accesso a reti a 1 gigabit al secondo.
Tempo di lettura: < 1 minuto La banda ultralarga diventa realtà per gran parte del Casertano. Open Fiber sta infatti ultimando i lavori previsti dal Piano Italia a 1 Giga, l’intervento nazionale finanziato dal Pnrr per portare connessioni ad altissima velocità anche nelle aree meno servite. Ad oggi, si spiega in una nota, nella provincia di Caserta risultano già connessi oltre 62mila civici – circa 107mila unità immobiliari – distribuiti in 62 comuni. La nuova infrastruttura si affianca agli interventi del Piano Bul (banda ultra larga), che in passato aveva già permesso di raggiungere più di 127mila unità immobiliari nello stesso territorio.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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