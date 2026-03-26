Spread Btp-Bund a 91 punti base rendimenti al 3,91% | oggi Bot in asta

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 91 punti base, con i rendimenti dei Btp al 3,91 per cento. Oggi si svolge un'asta per i Bot, mentre i rendimenti dei titoli italiani continuano a salire, contribuendo all’aumento dello spread.

Ancora un rialzo per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Le notizie sempre più incerte dal Medio Oriente continuano a destabilizzare i mercati obbligazionari, mentre l’Italia fatica a trovare un’alternativa al gas del Qatar, bloccato dagli attacchi iraniani. Nella giornata di ieri si è svolta l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i, con una domanda molto più alta dell’offerta del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un dato che non ha però impedito ai rendimenti di sfiorare il 2,9%, proprio a causa dello spread. Spread ancora in rialzo: rendimenti al 3,91%. Nelle prime ore del 26 marzo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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