Offerta Kena | con queste offerte risparmi da 5,99 euro a 11,99 euro è imperdibile

Scopri le offerte Kena, pensate per chi desidera risparmiare tra 5,99 e 11,99 euro al mese. In un mercato delle telecomunicazioni mobile italiano altamente competitivo, queste proposte rappresentano un’opportunità conveniente e senza compromessi. Scegliere Kena significa unire qualità e prezzo, sfruttando soluzioni pensate per le esigenze quotidiane di ogni utente.

Il mercato delle telecomunicazioni mobile in Italia continua a essere uno dei più competitivi d'Europa, con operatori virtuali che sfidano a colpi di offerte sempre più aggressive i giganti tradizionali. Gennaio 2026 conferma questa tendenza, e Kena Mobile, il brand low cost di TIM, rilancia con quattro proposte tariffarie dedicate al 5G che promettono di far parlare di sé. Ma cosa rende queste offerte davvero interessanti, e soprattutto, quali sono le condizioni da conoscere prima di effettuare la portabilità del numero? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio, analizzando ogni proposta e i requisiti necessari per accedervi.

