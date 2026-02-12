Don Simone Tosetti nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità
Don Simone Tosetti è stato nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, mentre lui continua a ricoprire anche i ruoli di Assistente Diocesano per l’Azione Cattolica, settore giovani e ragazzi. La nomina rafforza l’impegno della diocesi in un campo che richiede attenzione e sensibilità, e Tosetti si prepara a lavorare ancora più strettamente con le comunità locali.
Don Simone Tosetti, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità, ed inoltre confermato nell 'incarico di Assistente Diocesano Azione Cattolica per i settori Giovani e Ragazzi. Ne dà notizia, tramite una nota, la Diocesi di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
