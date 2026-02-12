Don Simone Tosetti nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità

Don Simone Tosetti è stato nominato Referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, mentre lui continua a ricoprire anche i ruoli di Assistente Diocesano per l’Azione Cattolica, settore giovani e ragazzi. La nomina rafforza l’impegno della diocesi in un campo che richiede attenzione e sensibilità, e Tosetti si prepara a lavorare ancora più strettamente con le comunità locali.

