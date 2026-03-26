Splendida Cornice gli ospiti del 26 marzo di Geppi Cucciari | Vittoria Puccini e Noemi

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 marzo, Geppi Cucciari ha ospitato durante la sua trasmissione Vittoria Puccini e Noemi. Tra gli altri presenti, sono intervenuti Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s. La serata si è svolta in una cornice curata, con momenti dedicati anche ad altri personaggi noti. La puntata ha visto diversi interventi e contributi durante la trasmissione.

Giovedì 26 marzo, su Rai 3 torna Splendida Cornice, il programma di intrattenimento culturale condotto da Geppi Cucciari, che ne è anche autrice e creatrice insieme a Luca Bottura. Il format, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con ITV Movie, società del gruppo Banijay, unisce momenti di spettacolo più leggeri ad approfondimenti sui temi dell'attualità e del presente. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3. È un parterre di ospiti particolarmente ricco, quello di questa settimana. Tra i protagonisti, Vittoria Puccini, impegnata nel nuovo film di Carlo Verdone Scuola di seduzione. Spazio poi alla comicità della Gialappa's Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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