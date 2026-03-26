Splendida Cornice gli ospiti del 26 marzo di Geppi Cucciari | Vittoria Puccini e Noemi

Il 26 marzo, Geppi Cucciari ha ospitato durante la sua trasmissione Vittoria Puccini e Noemi. Tra gli altri presenti, sono intervenuti Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s. La serata si è svolta in una cornice curata, con momenti dedicati anche ad altri personaggi noti. La puntata ha visto diversi interventi e contributi durante la trasmissione.

Giovedì 26 marzo, su Rai 3 torna Splendida Cornice, il programma di intrattenimento culturale condotto da Geppi Cucciari, che ne è anche autrice e creatrice insieme a Luca Bottura. Il format, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con ITV Movie, società del gruppo Banijay, unisce momenti di spettacolo più leggeri ad approfondimenti sui temi dell'attualità e del presente. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3. È un parterre di ospiti particolarmente ricco, quello di questa settimana. Tra i protagonisti, Vittoria Puccini, impegnata nel nuovo film di Carlo Verdone Scuola di seduzione. Spazio poi alla comicità della Gialappa's Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Splendida Cornice, gli ospiti del 26 marzo di Geppi Cucciari: Vittoria Puccini e Noemi Articoli correlati Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 marzo 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. Leggi anche: Geppi Cucciari e gli ospiti d’eccezione di Splendida Cornice: le anticipazioni Approfondimenti e contenuti su Splendida Cornice Temi più discussi: Splendida Cornice, gli ospiti del 19 marzo: Milly Carlucci, i The Jackal; Splendida cornice, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta; Splendida Cornice stasera su Rai 3: Milly Carlucci e gli altri ospiti del 19 marzo; Splendida Cornice - S5 - Puntata del 19/03/2026 - in diretta su Rai 3 19/03/2026 alle 21:20. Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 26 marzoVa in onda stasera, giovedì 26 marzo 2026 su Rai3 a partire dalle 21.25, una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma presentato da Geppi Cucciari. Un talk show alternativo prodotto da Rai Cul ... radiomusik.it Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 19 marzoSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 19 marzo, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it Splendida cornice! Diteci la cosa strana che avete incorniciato all'800.800.002! - facebook.com facebook Rocco Papaleo, un bene comune! #SplendidaCornice x.com