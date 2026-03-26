La squadra di pallamano della Spezia affronta un weekend intenso con tre partite in programma. La formazione under 16 si trova a un punto cruciale della stagione, mentre la squadra di serie B giocherà una trasferta. L’attività coinvolge anche il settore giovanile e le iniziative di promozione, con incontri programmati per i diversi livelli del settore.

La Spezia, 26 marzo 2026 - Fine settimana impegnativo per la Sdg Spezia Pallamano, che ha in calendario tre appuntamenti che coinvolgono prima squadra, settore giovanile e attività promozionale. Il passaggio più delicato è quello dell’under 16, che venerdì sera alle 20.30 sarà di scena a Prato contro Pallamano Montecarlo in una sfida che pesa già molto nell’economia del girone. Dopo il successo ottenuto contro Pallamano 29 Martiri, la formazione spezzina arriva a questo impegno con la possibilità concreta di giocarsi il primo posto nel doppio confronto con i toscani. Saranno infatti andata e ritorno a decidere la vincitrice del raggruppamento e la gara di domani rappresenta il primo snodo di una sfida che può indirizzare il finale di stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia Pallamano, weekend su tre fronti: under 16 chiamata al bivio, serie B in trasferta

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