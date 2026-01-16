Le serie tv da vedere su Netflix questo weekend 16-18 gennaio 2026

Ecco le principali serie TV da non perdere su Netflix questo weekend (16-18 gennaio 2026). Una selezione di titoli adatti a diverse preferenze, ideali per trascorrere qualche ora di relax. In questa guida troverai le proposte più interessanti per chi desidera scoprire nuove storie o approfondire quelle già apprezzate, senza perdere tempo nella ricerca.

Arriva un nuovo weekend di gennaio 2026 e torna il nostro consueto appuntamento con tutto il meglio delle serie tv e dei film da vedere su Netflix. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni giorno, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto è messo in discussione, incluso di chi potersi fidare. 🔗 Leggi su Today.it

