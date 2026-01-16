Pmi avviso del Comune di Napoli | fino a 80mila euro per le nuove attività

Il Comune di Napoli ha annunciato un nuovo programma di agevolazioni rivolto alle piccole e microimprese locali. Con un finanziamento di 4 milioni di euro, l’iniziativa mira a sostenere le nuove attività imprenditoriali, offrendo fino a 80.000 euro di contributi. Questa misura rappresenta un’opportunità per promuovere lo sviluppo economico e favorire la creazione di nuove imprese nel territorio napoletano.

Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo programma di agevolazioni economiche, mettendo a disposizione 4 milioni di euro a sostegno delle piccole imprese e microimprese che operano sul territorio cittadino. Una misura pensata per rafforzare il tessuto produttivo locale, f avorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e accompagnare i processi di innovazione e modernizzazione delle attività esistenti, con particolare attenzione ai quartieri caratterizzati da maggiori fragilità economiche e sociali. IL bando si rivolge sia alle imprese già costituite sia alle nuove imprese in fase di avvio, purché operanti nei settori artigianali, industriali, commerciali, dei servizi e sociali, e dotate di unità locale nel territorio del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

