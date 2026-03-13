Bambini fragili o adulti disorientati? La scuola nello smarrimento del nostro tempo

La scuola oggi si trova ad affrontare sfide diverse, con bambini fragili e adulti disorientati che attraversano un periodo di incertezza. I bambini, spesso più vulnerabili, vivono momenti di difficoltà, mentre gli adulti mostrano segnali di smarrimento e confusione. Entrambi condividono un senso di insicurezza che si manifesta nelle dinamiche quotidiane delle aule e nelle relazioni tra insegnanti, studenti e famiglie.

Bambini e adulti: due parole che sembrano opposte, eppure profondamente intrecciate. Ogni adulto è stato un bambino, e in fondo continua a esserlo, custodendo dentro di sé paure antiche, desideri di riconoscimento, fragilità mai del tutto superate. Viviamo in un tempo in cui le situazioni limite non sono più eccezioni, ma diventano quasi la trama ordinaria della nostra esistenza. Crisi economiche, trasformazioni tecnologiche, mutamenti culturali si susseguono con una rapidità vertiginosa, ridefinendo continuamente ciò che pensavamo stabile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

