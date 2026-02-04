Faremo sesso e figli nello spazio? La scienza si fa domande e cerca risposte

La possibilità di fare sesso e avere figli nello spazio diventa sempre più concreta. La scienza sta studiando come il corpo umano reagisce all’ambiente spaziale e quali sfide si presentano per la riproduzione in assenza di gravità. Gli scienziati si interrogano su come proteggere la salute di eventuali future coppie di astronauti e come affrontare le complicazioni che potrebbero sorgere. Intanto, gli studi proseguono, con l’obiettivo di capire se un giorno sarà possibile vivere e riprodursi oltre i confini terrestri.

(Adnkronos) – Appuntamento al buio (cosmico). Niente chiaro di luna, ma una vista romantica sul pianeta Terra. Scoppia la scintilla e la serata finisce sotto le lenzuola. Vivere un amore nello spazio oggi può sembrare fantascienza, ma con l'avvicinarsi dei voli spaziali commerciali e l'aumento del tempo che sempre più persone trascorreranno in orbita, a navigare sospese nell'universo – anche solo per motivi di lavoro, come già accade agli astronauti – la questione della salute riproduttiva oltre i confini terrestri "non è più teorica", ma "urgentemente pratica", secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista peer-reviewed 'Reproductive Biomedicine Online'.

