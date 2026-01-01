Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio

Scopri gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio. Durante il weekend, proseguono le Luci d'Artista 2025-26, con le installazioni luminose che decorano le principali piazze e vie della città, creando un’atmosfera suggestiva. Un’occasione per vivere il territorio e immergersi nelle tradizioni locali in un periodo di festa e cultura.

Prosegue a Salerno Luci d'Artista 2025-26. Le celebri installazioni luminose ispirate a miti, favole e natura splendono nelle piazze e nella vie della città. L'evento si concluderà il 1° febbraio 2026. Per info. Il Teatro Arbostella di Salerno ospita "Le voci di dentro" di Eduardo De Filippo.

