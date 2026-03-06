Il Campidoglio mappa i servizi di Roma e approva un piano per incrementare aree verdi scuole e impianti sportivi

Il Comune di Roma ha completato la mappatura dei quartieri della città e delle strutture pubbliche presenti, approvando un piano che prevede l’aumento di spazi verdi, impianti sportivi e scuole. Il progetto si focalizza sull’acquisizione, l’utilizzo e la gestione delle aree destinate a servizi pubblici, con l’obiettivo di ampliare le dotazioni per i cittadini.

L'assemblea ha approvato un programma che punta a portare servizi nei quartieri dove scarseggiano o mancano del tutto, aumentando le dotazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale Il programma è uno strumento già previsto dal piano regolatore generale, ma non era mai stato attuato. L'obiettivo principale è superare la logica degli standard urbanistici quantitativi (basati solo sui metri quadri) per passare a una valutazione della qualità e dell'accessibilità reale dei servizi per i cittadini. Con questo piano, l'assessorato all'Urbanistica di Maurizio Veloccia punta ad analizzare in modo sistematico tutti i servizi esistenti come scuole, centri sportivi, presidi sanitari, spazi culturali e aree verdi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stadio Roma: Campidoglio, progetto prevede incremento aree verdi pubblicheIl progetto relativo al nuovo stadio della Roma prevede un significativo “incremento sensibile” delle aree verdi pubbliche.

Leggi anche: Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca: la mappa dei cantieri fermi nei municipi

Tutto quello che riguarda Campidoglio mappa.

Temi più discussi: Elettrosmog, la proposta che arriva da Ostia: serve una mappa interattiva degli antennoni; X Municipio, M5S: approvata mozione per un unica piattaforma e mappa interattiva stazioni radio, ora tocca...al Campidoglio; Roma, le buche e la mappa del dissesto stradale: da Torre Maura a Monteverde; Antenne, stop alla caccia al tesoro: dal Municipio X la richiesta di una mappa pubblica online.

Il passo indietro del Campidoglio: Rivedremo la mappa dei quartieriÈ ovvio che dove sarà possibile i commenti dei cittadini saranno ascoltati. Siamo pronti a cambiare i riferimenti di quartieri e rioni. A Roma è scoppiato il mappa-gate e ora il comune, dopo aver ... ilfoglio.it

Roma, guerra dei confini dopo la nuova mappa. «Quella non è la nostra zona»La querelle sui confini non riguarda solo Talenti. Anche altrove, infatti, sta facendo discutere la nuova mappatura presentata dal Campidoglio: 327 quartieri, di cui 130 oltre il Gra, oltre a 22 rioni ... ilmessaggero.it

Roma guarda al futuro dell’acqua Si è svolto ieri in Campidoglio il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, con la partecipazione dell’economista e sociologo Jeremy Rifkin, autore - facebook.com facebook