Nontiscordardimé – La scuola si fa bella | il 27 e 28 marzo torna la giornata di volontariato ambientale

Il 27 e 28 marzo 2026 si svolge nuovamente Nontiscordardimé – La scuola si fa bella, un evento di volontariato ambientale che coinvolge studenti, insegnanti, famiglie e comunità locali. L'iniziativa mira alla cura e alla rigenerazione degli spazi scolastici, con l'obiettivo di renderli più accoglienti e vivibili. Durante queste due giornate, sono previste attività di pulizia e sistemazione degli ambienti scolastici.