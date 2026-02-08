Scontro frontale tra auto vicino alla stazione di Verona | grave una ragazza

Da veronasera.it 8 feb 2026

Questa mattina a Verona, vicino alla stazione di piazzale XXV Aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Uno dei veicoli ha coinvolto una ragazza che ora si trova in gravi condizioni. La polizia è sul posto per ricostruire l’accaduto, mentre i soccorritori stanno cercando di stabilizzare la giovane. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, a Verona, nei pressi di piazzale XXV Aprile. L’allarme, secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, è scattato intorno alle ore 9.45 per uno scontro frontale tra due automobili. Sul posto sono.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

