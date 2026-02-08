Scontro frontale tra auto vicino alla stazione di Verona | grave una ragazza

Questa mattina a Verona, vicino alla stazione di piazzale XXV Aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Uno dei veicoli ha coinvolto una ragazza che ora si trova in gravi condizioni. La polizia è sul posto per ricostruire l’accaduto, mentre i soccorritori stanno cercando di stabilizzare la giovane. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

