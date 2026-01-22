Taranto 31enne si barrica in casa e getta la droga nel water | gli agenti fanno irruzione e lo arrestano

A Taranto, un uomo di 31 anni si è barricata in casa, gettando droga nel water per evitare il sequestro. Gli agenti, intervenuti nell’ambito di un’operazione di contrasto alla criminalità, sono entrati e lo hanno arrestato. Durante la stessa operazione, è stato denunciato anche un uomo di 65 anni per evasione nel quartiere Tamburi.

Eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Tamburi di Taranto. L’azione, svolta nell’ambito dell’iniziativa “Alto Impatto”, ha portato alla luce una fiorente attività illegale gestita da un giovane pregiudicato tarantino di 31 anni, mentre un altro noto pluripregiudicato di 65 anni è stato denunciato per aver violato gli arresti domiciliari. Operazione Alto Impatto: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Alto Impatto” è stata condotta dalla Squadra Mobile di Taranto, con il supporto del Commissariato Borgo, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e delle unità cinofile provenienti da Bari e Brindisi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

