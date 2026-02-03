57enne già giudicato per spaccio nascondeva hashish e cocaina nella sua abitazione a Chieti arrestato
Un uomo di 57 anni è stato preso in custodia dalla polizia a Chieti. I controlli hanno portato al ritrovamento di stupefacenti nascosti in casa, tra hashish e cocaina. L’uomo, già condannato in passato per spaccio, ora si trova di nuovo in manette.
Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti: il bilancio finale di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Chieti. Un uomo di 57 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella sua abitazione sono stati trovati hashish e cocaina già suddivisi in diversi involucri come se fossero pronti per il commercio illegale. Il sequestro di hashish e cocaina. Arresti domiciliari per l'indagato. Indagini ancora in corso. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.
Arrestato un uomo a Chieti: in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio
La polizia di Chieti ha arrestato un uomo di 57 anni trovato con dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio.
