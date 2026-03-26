Assalto all' alba a Santa Caterina | banda sfonda la vetrina di Piazza Italia con un' auto

All’alba, una banda ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento nel centro commerciale Santa Caterina di Bari. Gli aggressori hanno utilizzato un’auto per rompere la vetrazione in Piazza Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte nell’episodio.

Colpo nel centro commerciale barese: i malviventi avrebbero utilizzato un Suv in retromarcia per infrangere le vetrate di ingresso Spaccata all’alba nel centro commerciale Santa Caterina di Bari, dove una banda ha preso di mira un negozio di abbigliamento. Il colpo è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando i malviventi, pare a bordo di un Suv, hanno sfondato le vetrine del punto vendita “Piazza Italia” utilizzando la retromarcia. Per aprirsi un varco, i ladri hanno travolto anche le grosse fioriere posizionate a protezione dell’ingresso, riuscendo così ad accedere rapidamente all’interno del negozio. L’azione è stata molto rapida, tipica dei colpi con spaccata, e ha causato ingenti danni alla struttura. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Assalto all'alba a Santa Caterina: banda sfonda la vetrina di Piazza Italia con un'auto Articoli correlati Vola con l’auto nel negozio. Ubriaco sfonda la vetrina: "Buttate decine di vestiti"È volato con l’auto dentro il negozio di abbigliamento ‘Barney’, sfondando la vetrina. Calcinaia: paura in strada, sbaglia manovra e sfonda con l’auto vetrina di un negozioCALCINAIA (PISA) – I vigili del fuoco del comando sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 20 marzo 2026, in Via Tosco Romagnola Ovest nel comune di...