Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro | Vetrina sfondata con un tombino rubata la cassa

Da bolognatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, il Bar Pasticceria Brulé di San Lazzaro di Savena è stato vittima di una spaccata. I malviventi hanno forzato la vetrina con un tombino, entrando nel locale e rubando la cassa. L’episodio si è verificato nel centro della città, lasciando la comunità e le autorità attente alle indagini in corso.

