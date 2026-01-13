Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro | Vetrina sfondata con un tombino rubata la cassa

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, il Bar Pasticceria Brulé di San Lazzaro di Savena è stato vittima di una spaccata. I malviventi hanno forzato la vetrina con un tombino, entrando nel locale e rubando la cassa. L’episodio si è verificato nel centro della città, lasciando la comunità e le autorità attente alle indagini in corso.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.