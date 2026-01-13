Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro | Vetrina sfondata con un tombino rubata la cassa
Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, il Bar Pasticceria Brulé di San Lazzaro di Savena è stato vittima di una spaccata. I malviventi hanno forzato la vetrina con un tombino, entrando nel locale e rubando la cassa. L’episodio si è verificato nel centro della città, lasciando la comunità e le autorità attente alle indagini in corso.
Una spaccata nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio ha colpito il Bar Pasticceria Brulé, nel pieno centro di San Lazzaro di Savena. I ladri hanno sfondato la vetrina utilizzando un tombino e sono riusciti a rubare la cassa, causando danni ingenti al locale.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Porta sfondata e cassa rubata: colpo nella notte in una parafarmacia
Leggi anche: Spaccata nel cuore di Marina centro. Vetrata sfondata con un tombino: "I danni superano i 15mila euro"
TRIS Siracusa. . Furto con spaccata nella notte ai danni di un ristorante Un uomo è entrato nel locale, ubicato a Palermo, calandosi da una palma e poi forzando le porte d'ingresso: il denaro presente in cassa e il telefono cellulare in uso al locale sono stati rub - facebook.com facebook
Doppia spaccata nella notte a Quinto: arrestati due ladri in azione tra via Giannelli e via Cappello x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.