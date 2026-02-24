Mura romane imbrattate dai vandali il caso di Franco | pulisce e finisce sotto processo Ho dovuto patteggiare

Franco ha ripulito le mura romane di Fano danneggiate da scritte vandaliche, ma è stato accusato di danneggiamento dei beni culturali. La causa è l'intervento di restauro, che ha portato alla sua incriminazione. Il Comune aveva affidato a lui il compito di rimuovere le scritte con vernice colorata, causando però il sospetto di aver compromesso l'integrità delle strutture. Franco si è trovato costretto a patteggiare per evitare conseguenze più gravi.

Fano, 24 febbraio 2026 – Incaricato dal Comune di Fano, ripulisce le mura romane augustee vandalizzate dalle scritte con vernice colorata, ma viene incriminato per danneggiamento di beni culturali. Dopo un’odissea giudiziaria di oltre due anni e più di 4mila euro di spese legali, ha patteggiato e se l’è cavata con una contravvenzione. Cosa è successo a Franco Cenerelli. Il protagonista della vicenda è Franco Cenerelli, 61 anni, restauratore e presidente della Regresso Arti, che nell’agosto del 2023 venne incaricato di ripristinare le mura nell’ambito di una serie di lavori che riguardavano anche altre zone della città prese di mira dai vandali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In fuga dall’Iran, tenta di raggiungere la madre ma finisce a processo: “Sono cattolico e ho dovuto lasciare il paese”Un giovane iraniano, in fuga dal suo paese, cerca di raggiungere la madre ma viene arrestato e sottoposto a processo.

Leggi anche: Scritte offensive contro due primari: imbrattate le mura dell'ospedale Perrino