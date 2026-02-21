Via Torino addio al pavè | ma non tutti i masselli verranno eliminati

Il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di rimuovere il pavé da via Torino, causa di frequenti cadute di ciclisti e pedoni. Da anni, l’amministrazione aveva promesso di cambiare la superficie, ma ora i lavori sono finalmente iniziati. Alcuni tratti di ciottolato verranno sostituiti con asfalto, mentre altri resteranno invariati. La rimozione del pavé rappresenta un intervento concreto per migliorare la sicurezza nel cuore della città. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

Milano, 21 febbraio 2026 – Dalle parole ai fatti. Da quando è sindaco, cioè dal 2016, il sindaco Giuseppe Sala ha ripetuto varie volte che avrebbe tolto il pavé da via Torino, perché pavimentazione pericolosa soprattutto per le biciclette. Dal prossimo 9 marzo il proposito del primo primo cittadino diventerà un cantiere. Certo, non ci sarà l’eliminazione totale dei masselli, perché la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha difeso la storica pavimentazione, almeno nel tratto di via Torino più vicino a piazza del Duomo e fino a fino al Civico Tempio di San Sebastiano, di fronte alla chiesa di San Giorgio a Palazzo e in largo Carrobbio (p arte dei masselli recuperati sarà riposizionata su strade meno trafficate e in corrispondenza di beni di valore storico-architettonico).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Addio al precariato: 28 gli infermieri che hanno superato la selezione e verranno stabilizzatiQuesta mattina, 28 infermieri hanno superato la selezione e ora sono ufficialmente stabilizzati.

Leggi anche: Ciclismo in crisi, anche la mitica Roubaix riduce i costi: uomini e donne sul pavé tutti in un giorno

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.