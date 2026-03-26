Una nuova piattaforma chiamata Shift si propone di riunire diversi attori del settore, tra cui aziende di servizi pubblici e private, enti di ricerca, università e organizzazioni civili. L'obiettivo dichiarato è creare un luogo di partecipazione e confronto tra stakeholder con background e interessi vari. La piattaforma si inserisce in un contesto di collaborazione tra industria, ricerca e territori.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Shift nasce per essere una piattaforma a cui partecipare, in cui dialogheranno stakeholder molto diversi: imprese dei servizi pubblici, imprese pubbliche e private, società di consulenza, enti di ricerca e del mondo universitario e società civile”. Lo ha detto Yuri Santagostino, presidente esecutivo del Gruppo Cap, durante la presentazione a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, della piattaforma Shift, il nuovo spazio di collaborazione per mettere a sistema competenze e sviluppare soluzioni integrate per acqua, energia e bioeconomia. “Questo perché le sfide che stiamo vivendo oggi necessitano davvero che ci sia... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santagostino (Cap): "Shift mette insieme industria, ricerca e territori"

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