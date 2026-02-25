Pompei incontra Padova | nasce l’alleanza tra archeologia e ricerca pediatrica

Il direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel in visita all’Istituto Città della Speranza. A giugno un evento nel Parco archeologico di Pompei sosterrà la ricerca per i bambini Una visita simbolica, ma che ha creato un ponte tra cultura e ricerca scientifica. Questa mattina, 25 febbraio, Gabriel Zuchtriegel, direttore degli scavi archeologici di Pompei, ha visitato l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, avviando una collaborazione che culminerà a giugno con un evento benefico nel Parco archeologico di Pompei a sostegno della ricerca pediatrica. L’iniziativa punta a dare visibilità alla Fondazione e a rafforzare la raccolta di sostegno per i progetti dedicati ai bambini. «In Italia abbiamo grandi eccellenze, dalla ricerca medica ai beni culturali - ha dichiarato Zuchtriegel - e metterle insieme per aiutare i bambini e le famiglie è un modo concreto per fare del bene. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

