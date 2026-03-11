il retail italiano accelera su esg

Il settore del retail in Italia sta cambiando ritmo, con aziende che puntano sempre più a integrare pratiche sostenibili e responsabili. Le imprese del settore si concentrano ora su iniziative ambientali e sociali, rendendo questa trasformazione una parte importante delle loro strategie. Questa evoluzione coinvolge diversi attori del mercato, che adottano nuovi approcci per rispondere alle richieste dei consumatori.

Il settore del retail in Italia sta vivendo una trasformazione profonda, dove il successo commerciale non si misura più solo attraverso il fatturato, ma tramite l’impatto sociale e ambientale. Secondo l’ultima ricerca “Trend di sostenibilità nel retail”, presentata a Milano da Confimprese in collaborazione con Global Strategy, la sostenibilità è diventata un pilastro strategico imprescindibile per la competitività delle imprese. La spinta del Sociale: parità di genere e inclusione Il dato più significativo emerso dall’indagine riguarda l’attenzione alla sostenibilità sociale. Ben il 73% delle aziende del comparto dichiara di aver adottato politiche attive per la parità di genere. 🔗 Leggi su Newsagent.it

