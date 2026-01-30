A Fiesole si respira delusione dopo che il Comune ha deciso di chiedere accesso agli atti riguardo ai 200mila euro spesi in un progetto per diventare capitale della cultura nel 2028. La città si aspettava di più, ma alla fine il sogno si è spento. Ora si attende di capire come sono stati utilizzati quei soldi e cosa non ha funzionato.

A Fiesole regna l’amarezza per il sogno sfumato di diventare capitale della cultura 2028, considerando il millenario patrimonio artistico, storico e paesaggistico che il colle etrusco vanta e, ricordiamo anche, i circa 200mila euro spesi nel percorso. Si chiede come ciò sia successo l’associazione Fiesole democratica, che aspetta l’accesso agli atti ministeriali richiesto dall’amministrazione comunale per capire i motivi dell’esclusione. La sindaca Scaletti prova a vedere il bicchiere mezzo pieno e parla " di un’altra vittoria, quella di una comunità che si è ritrovata e riconosciuta", snocciolando i numeri del lavoro collettivo realizzato da 200 soggetti fra pubblici e privati, con oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale cultura, spesi 200mila euro. E il Comune chiede l’accesso agli atti

Approfondimenti su Fiesole CapitaleCultura

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiesole CapitaleCultura

