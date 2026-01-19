Continuano i lavori di Acquedotto Pugliese nelle marine | altra sospensione idrica

Acquedotto Pugliese sta eseguendo interventi di manutenzione a Carovigno, con l’obiettivo di migliorare la rete idrica locale. Per consentire i lavori, si rendono necessarie sospensioni temporanee dell’erogazione dell’acqua nelle marine della zona. Si consiglia alla cittadinanza di pianificare eventuali esigenze di approvvigionamento durante i periodi di interruzione. Gli interventi sono parte di un programma volto a garantire un servizio più efficiente e affidabile nel territorio.

TORRE SANTA SABINA (CAROVIGNO) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno con l’installazione di nuove opere idriche.Dopo i lavori a Specchiolla, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 gennaio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Acquedotto Pugliese: sospensione idrica per otto ore in due comuni Leggi anche: Installazione nuove opere di Acquedotto Pugliese: sospensione idrica in alcune vie Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Da Nozza a Desenzano, continuano i lavori per Case e Ospedali di comunità - Il direttore sociosanitario Paolo Schiavini assicura che tutto verrà eseguito «nel rispetto dei tempi, come da obiettivo Pnrr» ... giornaledibrescia.it

Continuano i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di San Giovanni Valdarno. Un intervento importante per rafforzare la sanità territoriale e portare servizi più vicini ai cittadini, alle famiglie e alle persone più fragili. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.