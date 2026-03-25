LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | gruppo ancora compatto

Alle 13 si tiene la tappa odierna della Ronde Van Brugge 2026, con il gruppo ancora compatto. La corsa è in corso e i partecipanti stanno percorrendo il percorso di gara. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta disponibile online. La gara prosegue senza particolari variazioni di scenario fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 13.37 Subito ripresi i tre attaccanti. 13.34 Tre corridori all’attacco. 13.31 Tra i favoriti c’è anche Dylan Groenewegen. 13.28 Percorso sempre pianeggiante. 13.25 Gruppo ancora compatto dopo i primi 15 chilometri. 13.21 C’è stata una caduta in gruppo. 13.18 Ancora nessun tentativo di fuga. 13.15 Presenti 16 squadre Word Tour. 13.12 Ci sarà un unico settore in pavé, quello di Brieversweg (1.3 km). 13.09 I primi 80 chilometri saranno in linea, poi si entrerà nel circuito finale da ripetere tre volte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compatto Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De LieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde Van Brugge 2026. Aggiornamenti e notizie su LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?; Calendario e Orario corse della settimana (23 – 29 Marzo). Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: partita ufficialmente la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI ... oasport.it Dove vedere la Ronde van Brugge 2026 in TV e streaming Diretta su Discovery+ x.com