Sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico l' ira dei sindaci | Solo un' azione politica

Da ravennatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna ha effettuato un sopralluogo nel territorio della provincia di Ravenna, suscitando le reazioni dei sindaci locali. Tutti hanno espresso un forte dissenso, definendo l’azione come esclusivamente politica e priva di effetti concreti. La deputata promotrice dell’iniziativa è una rappresentante di Fratelli d’Italia.

Unanime lo sdegno dei sindaci della provincia di Ravenna sul sopralluogo nel territorio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, promossa su iniziativa di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Tutti i primi cittadini hanno sottoscritto una lettera che definisce un "grave sgarbo istituzionale" l'iniziativa che si è tenuta fra l'altro durante l'emergenza maltempo con allerta arancione annunciata da ieri. "Nel profondo rispetto per il ruolo d’indagine e l’autonomia della Commissione, le modalità di preavviso e operative del sopralluogo ne hanno a nostro avviso svilito funzione e postura istituzionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico l ira dei sindaci solo un azione politica
© Ravennatoday.it - Sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico, l'ira dei sindaci: "Solo un'azione politica"

Articoli correlati

Le frane di Chieti e Bucchianico: sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologicoChieti e Bucchianico al centro di un sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico dedicato all’emergenza frane.

Vertice dei sindaci sul rischio idrogeologicoSi è tenuto, a Castelnuovo, nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana, un incontro tra i sindaci e i vertici dell’Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana...

Altri aggiornamenti su Sopralluogo della

Temi più discussi: Post alluvione, sopralluogo della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico in Romagna; Convocazione Prima Commissione consiliare con sopralluogo; Sopralluogo della Commissione comunale al Lungobisenzio, cambia la viabilità; Sopralluogo al Pisa Mover, La città delle persone: Necessaria l'integrazione con il trasporto pubblico locale.

sopralluogo della sopralluogo della commissione sulAlluvioni, sopralluogo della commissione parlamentare: 17 sindaci criticano le modalitàMissione a Ravenna per la commissione parlamentare di inchiesta sulle alluvioni dal 2023 in poi. I sindaci criticano le modalità: grave sgarbo istituzionale ... ravennaedintorni.it

sopralluogo della sopralluogo della commissione sulAlluvione. I sindaci e il Pd criticano le modalità della visita della commissione parlamentareLe modalità con cui oggi, 26 marzo, si sono svolti i sopralluoghi della commissione parlamentare legata all'alluvione 2023 non sono piaciuti ai sindaci della provincia di Ravenna. Originariamente, era ... ravennawebtv.it

Trova facilmente notizie e video collegati.