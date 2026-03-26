La commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna ha effettuato un sopralluogo nel territorio della provincia di Ravenna, suscitando le reazioni dei sindaci locali. Tutti hanno espresso un forte dissenso, definendo l’azione come esclusivamente politica e priva di effetti concreti. La deputata promotrice dell’iniziativa è una rappresentante di Fratelli d’Italia.

Unanime lo sdegno dei sindaci della provincia di Ravenna sul sopralluogo nel territorio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, promossa su iniziativa di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Tutti i primi cittadini hanno sottoscritto una lettera che definisce un "grave sgarbo istituzionale" l'iniziativa che si è tenuta fra l'altro durante l'emergenza maltempo con allerta arancione annunciata da ieri. "Nel profondo rispetto per il ruolo d’indagine e l’autonomia della Commissione, le modalità di preavviso e operative del sopralluogo ne hanno a nostro avviso svilito funzione e postura istituzionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Sopralluogo della commissione sul rischio idrogeologico, l'ira dei sindaci: "Solo un'azione politica"

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