Le frane di Chieti e Bucchianico | sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico ha effettuato un sopralluogo a Chieti e Bucchianico, due zone interessate da recenti frane. L’obiettivo è valutare la situazione e approfondire le cause di questi eventi naturali, contribuendo alla definizione di strategie di prevenzione e tutela del territorio. Questo monitoraggio rappresenta un passo importante per affrontare efficacemente il rischio idrogeologico in queste aree.

Chieti e Bucchianico al centro di un sopralluogo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico dedicato all'emergenza frane. L'onorevole Daniela Torto e il segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, Nino Iaria del Movimento 5 Stelle. Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico, una seduta dedicata a Chieti e Bucchianico La commissione parlamentare sul rischio idrogeologico ha dedicato una seduta a Chieti e Bucchianico, analizzando l'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza. Dissesto Chieti e Bucchianico, D'Alfonso (Pd): "Commissione parlamentare in missione in Abruzzo a gennaio" Frane Chieti e Bucchianico, Marsilio commissario ricostruzione Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità ad esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge. Chieti: branco di lupi immortalato dalle telecamere a Fossacesia Un branco di lupi immortalato da un impianto di videosorveglianza, di notte, attraversa le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti e si avvicina ad un'abitazione non distante dal centro abitato. Il 29 gennaio porteremo la Commissione d'inchiesta in Abruzzo. A Chieti ci sono 200 famiglie che attendono risposte su frane e demolizioni. La politica ha il dovere di guardare in faccia i problemi.

