sony e honda decidono stop a progetto auto elettriche

Sony e Honda hanno deciso di interrompere la collaborazione avviata per sviluppare e vendere veicoli elettrici. La decisione avviene in un momento di rapido cambiamento del mercato delle auto elettriche, portando alla fine del progetto congiunto tra le due aziende. La partnership, annunciata in precedenza, è stata quindi sospesa e non proseguirà oltre.

Stop alla alleanza paritetica tra Sony e Honda per lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli elettrici (Ev), a fronte di un mercato in rapida evoluzione - che significa l’interruzione dei piani per il lancio del modello Afeela 1 e di una seconda vettura. La decisione, comunicata tramite una nota congiunta, deriva dall’impossibilità di avvalersi delle tecnologie che Honda avrebbe dovuto fornire, alla luce della revisione della strategia Ev del costruttore giapponese, in un contesto di mercato statunitense in contrazione. La società, che era stata fondata nel 2022, valuterà ora il proprio futuro, inclusa la direzione strategica, in coordinamento con le due capogruppo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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