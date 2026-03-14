Honda rivede la strategia per le auto elettriche in Nord America

Honda ha deciso di interrompere lo sviluppo e il lancio di tre modelli di auto a batteria destinati al mercato nordamericano. La casa automobilistica ha annunciato che non procederà più con la produzione di questi veicoli, modificando così la sua strategia nel segmento delle auto elettriche per questa regione. La decisione riguarda specificamente i modelli che erano in fase di progettazione e pianificazione.

Il costruttore automobilistico giapponese Honda ha annunciato di prevedere un onere contabile pari a circa 14 miliardi di euro mentre ripensa la sua strategia in materia di veicoli elettrici sullo sfondo di un rallentamento globale di questo mercato. Il gruppo "prevede che le spese e le perdite totali legate alla rivalutazione della sua strategia di elettrificazione automobilistica, comprese le perdite previste per l'esercizio che si concluderà il 31 marzo 2026, raggiungeranno i 2.500 miliardi di yen", ha indicato in un comunicato. Il gruppo ha spiegato che la redditività della sua attività automobilistica stava diminuendo a causa "del cambiamento di politiche del governo degli Stati Uniti, compresa l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda rivede la strategia per le auto elettriche in Nord America Articoli correlati Leggi anche: Genesis, tre auto elettriche per il debutto in Italia: modelli e strategia del brand premium di Hyundai L’auto elettrica non c’entra, il maxi-rosso di Stellantis viene dal Nord AmericaIl costoso cambio di strategia annunciato da Stellantis nelle scorse settimane non avrà il suo epicentro in Europa, bensì nel Nord America. BREAKING: Honda Warns of $4.3 Billion Loss Amid North America EV Market Slowdown | AC1B Aggiornamenti e notizie su Nord America Argomenti discussi: Cos'è successo oggi sui mercati: dal piano di Leonardo alle trattative cinesi di Stellantis. Honda rivede la strategia per le auto elettriche in Nord AmericaAnnullato lo sviluppo e il lancio di tre modelli di auto a batteria che sarebbero stati prodotti in Nord America. Due erano le 0 Series ... msn.com Honda, retromarcia sull'auto elettrica in Nord America: perdite fino a 16,7 miliardi di dollari(Teleborsa) - Honda Motor Co. ha annunciato una drastica revisione della propria strategia di elettrificazione, decidendo di cancellare il lancio e lo sviluppo di alcuni modelli EV precedentemente pia ... finanza.repubblica.it