Un addetto alla sicurezza ha ammesso di aver respinto la figlia di 11 anni di un calciatore brasiliano, fan della cantante, senza coinvolgere l’artista. La bambina avrebbe cercato di entrare a un evento musicale, ma sarebbe stata allontanata dal personale di sicurezza. La cantante ha dichiarato che non è coinvolta nella vicenda e che si tratta di un episodio che non la riguarda.

Colpo di scena sul “caso” della piccola fan, figlia 11enne della stella del calcio brasiliano Jorginho Frello, di Chappell Roan rimbalzata (a detta del campione) dalla sicurezza della cantante. La guardia del corpo coinvolta nel controverso incidente ha confermato la versione della cantante, affermando di non far parte della sua scorta personale. Pascal Duvier, che secondo il Daily Mail sarebbe la guardia del corpo che ha affrontato in modo aggressivo Ada e sua madre, Catherine Harding, in un hotel di San Paolo, in Brasile, dopo che Ada era passata vicino al tavolo di Roan, ha rotto il silenzio mercoledì 25 marzo su Instagram. Duvier si è assunto la piena responsabilità dell’incidente con Ada e Harding, ma ha dichiarato di non far parte del team di sicurezza di Roan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato io, Chappell Roan non c’entra nulla”: l’addetto alla sicurezza ammette di aver rimbalzato la figlia di 11 anni del calciatore Jorginho, fan dell’artista

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