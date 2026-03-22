Sabato il calciatore ha dedicato una Instagram story all'accaduto, riportando come la piccola Ada, nata dalla relazione della moglie di Jorginho, Catherine Harding, con l'ex compagno Jude Law sarebbe stata accusata di molestie dal bodyguard di Chappell Roan. Il tutto dopo alcuni sorrisi che la ragazzina, seduta al ristorante dell'hotel per colazione, non distante dal tavolo di Chapell Roan, avrebbe rivolto alla cantante, della quale è grande fan. Ada, infatti, aspettava di andare a sentire Chapell Roan in concerto, ragione per cui era a San Paolo con i suoi genitori. Il racconto di Jorginho, condiviso in portoghese e in inglese, ha fatto il giro dei social in pochissime ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jorginho contro Chappell Roan: «La sua guardia del corpo ha fatto piangere mia figlia di 11 anni». La replica della cantante

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