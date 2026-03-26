Sono proprio una babba di me***a | lo sfogo in diretta radio di Diletta Leotta dopo un acquisto in profumeria
Durante una trasmissione radiofonica, una conduttrice ha raccontato in diretta un episodio successo in una profumeria, definendosi “una babba di me***a” dopo aver effettuato un acquisto. La frase è stata pronunciata durante uno sfogo ironico con il collega, mentre si discuteva di una disavventura legata a un acquisto nel settore della cosmesi. L’episodio si è svolto durante una trasmissione condotta da due speaker.
Siparietto esilarante in diretta radio per Diletta Leotta, che durante la trasmissione su Radio 105, condotta insieme a Daniele Battaglia, ha raccontato una disavventura beauty tanto costosa quanto ironica. “Tutto è partito da un semplice lucidalabbra”, racconta la conduttrice mostrando con orgoglio il risultato finale: labbra morbide e volumizzate. “Allora amiche, guardate le mie labbra. Questo è il prodotto, questo è il colorino. faccio come fanno le vere influencer!”. La storia prende forma quando Diletta va nella sua profumeria di fiducia, convinta di acquistare qualcosa di semplice: “ Vado in questo negozio dove vado sempre, sono bravissime, mi suggeriscono una crema spa per la notte da mettere sulle labbra e poi questo lucidalabbra incredibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Diletta Leotta compra un lucidalabbra poi l’amara sorpresa: “Sono una babba, non pensavo costasse tanto”Diletta Leotta ha raccontato di avere acquistato un lucidalabbra in profumeria senza preoccuparsi di chiedere prima il costo.
Leggi anche: Diletta Leotta "fregata" in profumeria: quanto ha pagato un lucidalabbra
Altri aggiornamenti su Diletta Leotta
Diletta Leotta: Sono proprio una babba, solo io posso farmi fregare così. Ecco cosa è successoLa conduttrice ha effettuato un acquisto senza controllare il prezzo, poi è arrivata la ... msn.com
Diletta Leotta compra un lucidalabbra poi l’amara sorpresa: Sono una babba, non pensavo costasse tantoDiletta Leotta ha raccontato di avere acquistato un lucidalabbra in profumeria senza preoccuparsi di chiedere prima il costo ... fanpage.it