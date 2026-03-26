Durante una trasmissione radiofonica, una conduttrice ha raccontato in diretta un episodio successo in una profumeria, definendosi “una babba di me***a” dopo aver effettuato un acquisto. La frase è stata pronunciata durante uno sfogo ironico con il collega, mentre si discuteva di una disavventura legata a un acquisto nel settore della cosmesi. L’episodio si è svolto durante una trasmissione condotta da due speaker.

Siparietto esilarante in diretta radio per Diletta Leotta, che durante la trasmissione su Radio 105, condotta insieme a Daniele Battaglia, ha raccontato una disavventura beauty tanto costosa quanto ironica. “Tutto è partito da un semplice lucidalabbra”, racconta la conduttrice mostrando con orgoglio il risultato finale: labbra morbide e volumizzate. “Allora amiche, guardate le mie labbra. Questo è il prodotto, questo è il colorino. faccio come fanno le vere influencer!”. La storia prende forma quando Diletta va nella sua profumeria di fiducia, convinta di acquistare qualcosa di semplice: “ Vado in questo negozio dove vado sempre, sono bravissime, mi suggeriscono una crema spa per la notte da mettere sulle labbra e poi questo lucidalabbra incredibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono proprio una babba di me***a”: lo sfogo in diretta radio di Diletta Leotta dopo un acquisto in profumeria

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