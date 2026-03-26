Diletta Leotta ha condiviso un episodio accaduto in una profumeria, dove si è trovata a pagare un lucidalabbra. La giornalista ha spiegato di aver pensato, prima di acquistarlo, che il prezzo sarebbe stato contenuto. L'episodio ha attirato l'attenzione sul momento in cui ha effettuato il pagamento, senza ulteriori dettagli sui costi o sulle circostanze.

"Pensavo, un lucidalabbra quanto potrà mai costare?". Diletta Leotta ha raccontato un curioso episodio che l'ha vista suo malgrado protagonista. La conduttrice di Dazn si è confidata ai microfoni di Radio 105 - durante il suo programma - svelando di essere stata "fregata" in profumeria. Voleva acquistare un balsamo per le labbra. Ma poi si è ritrovata con un conto piuttosto salato. "Guardate le mie labbra questo è il prodotto. Vado in questo negozio dove vado sempre e mi suggeriscono questo prodotto incredibile e dico ok lo metto e penso: 'Beh, un po' Angelina Jolie mi sento'. È una crema spa per la notte. Lo prendo pensando che è un lucidalabbra, che sarà mai, senza pensare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Diletta Leotta "fregata" in profumeria: quanto ha pagato un lucidalabbra

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