Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra | Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anni

Enzo Marani ha spento 100 candeline. La festa è stata a Voltana, alla Ca’ Vecchia, con famiglia e amici che gli hanno fatto gli auguri. Il suo nome è legato a una vita dura, segnata dalla guerra e dalla fuga dalla fucilazione, ma lui ha sempre trovato il modo di ricominciare. La giornata di domenica è stata un’occasione speciale per ricordare chi è e cosa ha vissuto.

Il voltanese Enzo Marani ha festeggiato domenica il traguardo dei 100 anni, compiuti giovedì 5, alla Ca' Vecchia di Voltana, dove la figlia Elena, i nipoti e molti amici si sono ritrovati per fargli gli auguri. A portare i suoi saluti e a complimentarsi con Enzo Marani è stata anche la sindaca di.

