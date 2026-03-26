sonno e intestino

Il microbiota intestinale non subisce variazioni tra giorno e notte. Nell’intestino, dove non c’è luce, i batteri non percepiscono il ciclo quotidiano. La loro composizione rimane stabile, anche se alcuni studi suggeriscono che alcuni processi potrebbero essere influenzati dal ritmo circadiano. Tuttavia, i cambiamenti specifici nel microbiota durante le 24 ore restano ancora oggetto di ricerca.

Nell’intestino non c’è luce. C’è il buio totale. I batteri intestinali non hanno occhi. Il nostro microbiota intestinale resta lo stesso durante il giorno e la notte? No. Cambia. Il microbiota notturno è diverso da quello diurno. È il cibo a condizionare i batteri intestinali. Durante il giorno si mangia, e la qualità degli alimenti favorisce specifiche specie batteriche, che contribuiscono a estrarre energia dal cibo. Durante la notte, invece, non si mangia. Nel digiuno notturno si sviluppano batteri diversi rispetto al giorno. Perché? Perché durante la notte lo stomaco e l’intestino rallentano molto la loro motilità. L’intestino è quasi fermo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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