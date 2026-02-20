10 100 1000 gol del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha segnato 10, 100 e 1000 gol, dimostrando la sua forza nel calcio europeo. Questa serie di reti evidenzia la costanza offensiva della squadra, anche durante le sfide più difficili. In particolare, nelle ultime settimane il club tedesco ha mostrato una fase di grande ispirazione in attacco, superando anche le difese più compatte. Questi risultati confermano la potenza del Bayern, che punta a mantenere il ritmo in vista delle partite cruciali di fine stagione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con determinazione.

Tutte le squadre che puntano a vincere tutto hanno almeno un momento in stagione, solitamente nel periodo invernale, in cui arriva una flessione, in cui sembra che gli avversari abbiano capito come affrontarle. Un momento che a posteriori di solito si rivela fugace, ma che in quel momento solleva dei dubbi sull'effettiva capacità della squadra di arrivare fino in fondo. Per il Bayern Monaco di Kompany quel momento è arrivato nelle ultime settimane quando, dopo la vittoria per 5-1 a Lipsia a metà gennaio, sono arrivate una sconfitta e un pareggio contro Augusta e Amburgo, due squadre della parte bassa della classifica.