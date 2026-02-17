Ultimi sondaggi politici SWG Fratelli d’Italia al 29,8% -0,3 Lega giù al 6,4% -0,2 superata da Avs 6,6% Futuro Nazionale al 3,6% +0,3%

La Lega scivola dietro Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d'Italia, nonostante un leggero calo, si conferma primo partito, Futuro Nazionale si posiziona come la principale forza tra i partiti minori A due settimane dal debutto ufficiale, la nuova formazione politica guidata dall’ex generale Ro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 30,1% in calo dell'1,2% e Lega giù al 6,6 (-1,1) per effetto Vannacci, PD al 22,2%, Futuro Nazionale al 3,3%Secondo l’ultimo sondaggio SWG, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 30,1%, ma perde più di un punto rispetto alla settimana precedente.

Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciSecondo l'ultimo sondaggio Swg, la Lega di Salvini perde terreno e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accelera oltre il 3%.

Sondaggi SWG per TgLa7: cresce il partito di Vannacci e AVS supera la LegaSecondo l’ultimo sondaggio SWG realizzato per il TgLa7 (rilevazione dell’11-16 febbraio 2026), Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,8%, in lieve calo di tre decimali rispetto alla ... la7.it

Sondaggi politici, crolla la Lega: sorpassata anche da AvsNei sondaggi arriva la beffa per la Lega, che perde ancora consensi e viene superata da Avs. In calo anche Fratelli d'Italia e Pd. lanotiziagiornale.it

