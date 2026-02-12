Sondaggi politici la Lega crolla dopo l'addio di Vannacci | il campo largo si avvicina alla rimonta

La Lega perde terreno dopo l’uscita di Vannacci dal partito. I sondaggi mostrano un calo chiaro dei consensi, soprattutto dall’arrivo di Futuro nazionale, il nuovo movimento di Vannacci, che ora raccoglie il 3,9%. La situazione apre possibilità per un campo largo che si avvicina alla rimonta, mentre i vertici leghisti tengono d’occhio i numeri e le mosse degli avversari.

La Lega è in netto calo di consensi, presumibilmente a causa della nascita del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, che arriva al 3,9%. In discesa anche FdI, bene il Pd, crescono soprattutto M5s, Avs (che supera il Carroccio) e Azione. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico di Youtrend.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sondaggi politici, il campo largo si avvicina: senza neanche l’effetto Vannacci, il centrodestra è a meno di un punto

Il centrodestra si avvicina alle elezioni con il campo largo sempre più vicino.

Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicina

Questa mattina emerge un quadro chiaro dai sondaggi politici: la Lega di Salvini registra il risultato più basso degli ultimi tempi.

